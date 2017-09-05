Президент Польши: мы выступаем за открытость ЕС и НАТО для новых членов

КРЫНИЦА-ЗДРУЙ (Польша), 5 сен – РИА Новости. Польша выступает за открытость ЕС и НАТО для потенциальных новых членов, заявил президент республики Анджей Дуда, открывая экономический форум в польской Крынице-Здруй.

"Поляки являются сторонниками Евросоюза открытых дверей, как и Североатлантического альянса. По нашему мнению, Евросоюз должен быть открытым для новых стран, которые в будущем могут стать его членами", — заявил Дуда.

По его словам, "введение в ЕС новых возможностей, ценностей, увеличение человеческого потенциала повышает шанс сообщества на конкуренцию с мировыми державами".

Дуда уверен, что "новые страны-члены увеличат потенциал ЕС и ошибочно было бы закрыть его и заявить, что никто больше не будет принят".