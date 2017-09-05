Заседание контактной группы "ШОС-Афганистан" может пройти в октябре

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Заседание контактной группы "ШОС-Афганистан" может пройти в первой половине октября, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"В ближайшее время встречи Московского формата не планируются. Вместе с тем прорабатываем с коллегами возможность проведения в первой половине октября 2017 года заседания Контактной группы "ШОС-Афганистан", состав участников которой будет практически таким же. Так что, если американцы не проявят интереса к работе с регионалами в рамках Московского формата, есть смысл рассмотреть возможность его перевода под эгиду ШОС", — заявил Кабулов.

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