Пучков заявил об активизации сотрудничества России и Южной Кореи

СЕУЛ, 5 сен – РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков констатировал активизацию взаимодействия между российским и южнокорейским чрезвычайными ведомствами.

"После подписания в мае 2010 года в Москве меморандума о взаимопонимании в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций взаимодействие между МЧС России и министерством общественной безопасности Кореи в значительной степени активизировалось", — сказал он в ходе встречи с главой МВД и общественной безопасности Южной Кореи Ким Бу Кемом.

Пучков отметил, что данным документом предусмотрен целый ряд направлений для взаимодействия в целях защиты населения и территорий в условиях ЧС.

Кроме того, в ходе рабочей встречи главы министерств подписали коммюнике, которое регулирует совместные действия в области ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Мы сегодня подписали очень важный документ, который еще раз доказывает, что сотрудничество между нашими ведомствами движется в правильном направлении", — заключил Пучков.