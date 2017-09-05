British Airways отменила рейсы в район Карибского моря из-за урагана "Ирма"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways отменила рейсы на остров Антигуа в Карибском море из-за урагана "Ирма", свидетельствуют данные официального сайта авиакомпании.

По данным сайта, рейсы из лондонского аэропорта Гатвик, запланированные на вторник на 10.20 и 14.50 по местному времени, были отменены из-за "неблагоприятных погодных условий".

Отмечается, что рейсы на другие Карибские острова находятся на рассмотрении авиакомпании.

В настоящее время ураган опасной 4-й категории продвигается из центральной части Атлантического океана на запад в сторону Карибского бассейна, однако не исключено, что он переместится в район Флориды.