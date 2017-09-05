Спасатели десантировались в районе пожара у обсерватории в Армении

ЕРЕВАН, 5 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Спасательный десант сбросили во вторник утром в район самых опасных участков лесного пожара близ села Бюракан в Армении, где расположена астрофизическая обсерватория, сообщает МЧС республики.

Сигнал о лесном пожаре, возникшем на горе у села Бюракан в 36 километрах от Еревана в Арагацотнской области Армении, поступил в воскресенье. На месте действует штаб по пожаротушению, к работам привлечены сотни человек: спасатели, военные, сотрудники лесного хозяйства, полицейские и жители ближайших сел.

По оценкам МЧС, огонь охватил территорию площадью в 80 гектаров. Накануне поздно вечером к месту пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян.

"В 06.20 (05.20 мск) была проведена воздушная разведка, которая позволила установить очаги пожара и возможные направления их распространения. Вертолетом на самые опасные участки был доставлен спасательный десант, перед которым поставлена задача локализовать и потушить очаги возгорания", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, тушению огня помогает наличие грунтовых дорог и горных троп.

Бюраканская астрофизическая обсерватория, расположенная на южном склоне горы Арагац, была основана в 1946 году по инициативе будущего президента Академии наук Армянской ССР Виктора Амбарцумяна. Является одним ведущих научных учреждений Армении. В 2015 году Международный астрономический союз присвоил обсерватории статус регионального астрономического центра.