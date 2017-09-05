Несколько районов столицы Венесуэлы затоплены из-за сильных дождей

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Несколько районов в столице Венесуэлы Каракасе оказались затоплены из-за сильных дождей, об этом сообщил депутат венесуэльской Национальной ассамблеи Ричард Бланко.

"Муниципалитет Либертадор полностью разрушен дождями, (район — ред.) Эль-Параисо, проспект Виктория и Новая Гранада погружены в запустение и хаос", — заявил Бланко.

Он добавил, что улицы Каракаса сильно затоплены.

К своим сообщениям депутат приложил фотографии улиц венесуэльской столицы, на них видны автомобили, наполовину погруженные в воду. Люди с трудом передвигаются по дорогам в воде выше колена.