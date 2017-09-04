В соцсетях высмеяли обозревателя Vogue после критики в адрес Меланьи Трамп

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли внешний вид журналистки Vogue Линн Йегер после того, как она написала разгромную статью про неправильно подобранный образ первой леди США Меланьи Трамп, когда та посещала Техас после Урагана.

В своей статье от 29 августа колумнист обратила внимание на то, что супруга американского президента прилетела в Техас в туфлях на высоком каблуке.

"Меланья Трамп села в борт номер один в туфлях на шпильке с зауженным носом из змеиной кожи, которые куда лучше подошли бы для шоппинга или встречи с подружками", — написала Йегер.

Однако в ответ на это пользователи соцсетей порекомендовали журналистке обратить внимание на свой собственный внешний вид. Йегер, которая уже в годах, ходит с необычной стрижкой, рисует себе черным карандашом губы бантиком, а также обильно использует румяна на щеках.

"Если у вас нет зеркала, вам не стоит писать о моде", — считает пользоваетель rand55new.

​"И эта женщина, редактор Vogue Линн Йегер, посмела критиковать туфли Меланьи? Цирк уехал, а клоун остался?" — написал government_list.

And this woman, Vogue's editor, Lynn Yaeger, had the nerve to complain about Milania's shoes? What clown car did she fall out of? pic.twitter.com/O0b9rqwNJY — publicsectorsecurity (@government_list) 4 сентября 2017 г.

​"Первая леди прекрасно выглядит. Сегодня я увидела фотографию женщины, которая ее критикует — Линн Йегер. И она похожа на бездомную", — говорится в записи KayDesigner.

@Flotus looks beautiful. Today, I saw a photo of her critic, Lynn Yaeger dressed like a homeless, bag lady. What happened to you #Vogue?! pic.twitter.com/2XCz8DLS1J — Kay Designer (@KayDesigner) 4 сентября 2017 г.

"Так выглядит обувной шкаф Линн Йегер", — пишет DawnMarieSaid.​

​Сама журналистка не комментирует критику интернет-пользователей в свой адрес.

Ранее в соцсетях высмеяли дизайнера Софи Телле, которая одевала предыдущую первую леди — Мишель Обаму. Модельер заявила о нежелании шить одежду для Меланьи Трамп из-за "сексизма и ксенофобии", якобы развязанных ее супругом в ходе предвыборной кампании. Однако, по мнению пользователей Twitter, хорошим вкусом Телле все равно не отличалась.