СБ Украины сообщила о запрете въезда в страну режиссеру Меньшову

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что еще в марте 2016 года запретила на 5 лет въезд в страну известному российскому режиссеру Владимиру Меньшову, однако дела в связи с передачей им денег в Донбасс не заводила.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пост в Facebook писателя Захара Прилепина сообщили, что Меньшов передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук. По данным издания "Украинская правда", Прилепин "не уточнил, на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти батальона спецопераций номер 1". СБУ заявляла, что "не оставит без внимания" данную информацию. Меньшов подтвердил РИА Новости передачу денег в поддержку Донбасса.

"В марте 2016 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете на въезд на Украину указанному вами гражданину РФ сроком на пять лет", — говорится в ответе СБУ на запрос украинского издания "Апостроф". Копия ответа СБУ обнародована в понедельник на сайте издания.

Также в ведомстве сообщили, что не заводили дело против Меньшова в связи с передачей им денег в Донбасс в апреле 2017 года.

Меньшов — не единственный российский деятель культуры, которому запрещен въезд на Украину. В украинском "черном списке" целый ряд парламентариев, чиновников и артистов из РФ. Самым громким за последнее время стал скандал с запретом СБУ на въезд в страну российской участнице "Евровидения-2017" Юлии Самойловой.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.