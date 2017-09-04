Южная Корея призвала КНДР встать на путь денуклеаризации

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея призывает КНДР прекратить следовать по пути саморазрушения и принять стратегическое решение и встать на путь денуклеаризации для обеспечения своего выживания, заявил постоянный представитель при ООН Чо Тхэ Юль.

Заседание транслировалось на сайте ООН.

"Мы призываем КНДР прекратить следовать по пути саморазрушения и без дальнейших промедлений принять стратегическое решение и выбрать пусть денуклеаризации, что является единственным и правильным способом обеспечения собственного выживания. Придерживаться ли текущего курса на саморазрушение или перейти на путь к выживанию — выбор исключительно за КНДР", — подчеркнул постпред.