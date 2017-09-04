Немецкий эксперт: предвыборная кампания в ФРГ завершена, Меркель победит

БЕРЛИН, 4 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предвыборная кампания в ФРГ завершена, канцлер Ангела Меркель и возглавляемый ей альянс ХДС/ХСС однозначно победят на выборах 24 сентября, заявил в понедельник на пресс-конференции известный политический эксперт, блогер и бывший главный редактор таблоида BILD am SONNTAG Михаэль Шпренг.

"Вчера была кульминация выборов. Вчерашние дебаты между Меркель и (кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Мартином) Шульцем могли бы поколебать, хоть и незначительно, баланс сил, но этого не произошло. Прорыва нет, новых цифр поддержки тоже нет, а это означает, что Меркель победит. В оставшиеся три недели предвыборная кампания будет просто завершена", — сказал эксперт.

Баланс сил сложился

По словам Шпренга, в случае возникновения новых очагов международных конфликтов в следующие три недели, например, в результате развития на Корейском полуострове, "это пойдет на пользу Меркель, а не Шульцу", так как именно действующая канцлер определяет внешнюю политику Германии и имеет возможность не только озвучить свою позицию, но и предпринимать конкретные шаги по урегулированию проблемы.

Шпренг заявил, что не видит тем во внутренней политике, способных поставить под вопрос лидерство Меркель. "Даже если, не дай бог, произойдет теракт, это не прибавит голосов социал-демократам", а скорее пойдет на пользу партии евроскептиков "Альтернатива для Германии", считает эксперт. При этом он посулил "Альтернативе для Германии" третье или четвертое место по итогам выборов в бундестаг.

Дебаты разочаровали

Сами дебаты, которые прошли между Меркель и Шульцем — лидерами двух самых крупных немецких партий, в воскресенье в студии телеканала ARD, Шпренг охарактеризовал, как "разочаровывающие, не ставшие большим событием".

Эффект Шульца разрушен

По словам эксперта, это связано и с неудачным форматом, в котором ведущие пресекали живое общение между кандидатами, превратив "дуэль в ответы на вопрос студии", и с тематикой беседы, которая "была во многом обращена к прошлому и к настоящему, а не к будущему, и молодые люди не смогли получить ответов на волнующие их вопросы, таких как дигитализация, быстрый интернет, будут ли рабочие места в будущем, гарантированы ли они".

Рассуждая о причинах поражения Мартина Шульца и возглавляемой им Социал-демократической партией (СДПГ) на выборах, Шпренг заявил, что кратковременный успех в начале года, сразу после назначения экс-главы Европарламента председателем партии и кандидатом в канцлеры, так называемый "эффект Шульца" были "разрушен СДПГ и им самим".

Секрет успеха Меркель

Среди "ужасных ошибок", допущенных Шульцем, эксперт назвал: проигрыш трех подряд земельных выборов, исчезновение из публичного поля в самый разгар кампании и отказ от использования "европейской темы", которую Шульц должен был развить "много раньше и с большим энтузиазмом в духе нового президента Франции Эммануэля Макрона", но не сделал этого, отделавшись "бюрократическими заявлениями".

Что касается Меркель, то, по словам эксперта, ее работа на посту канцлера "соответствует ожиданиям немецкой аудитории". Большинство населения чувствует себя экономически уверенно, несмотря на некоторые проблемы в социальной сфере. Многие в Германии, даже из числа критиков Меркель считают, что страна "будет лучше управляться, если политика последних четырех лет будет продолжена, и в конечном счете это приведет к тому, что за нее проголосуют", сказал Шпренг.

"Меркель не привержена политическим играм, действует спокойно и разумно, осуществляя контроль над процессом, вызывает доверие, отказывается от экспериментов, работает основательно и хорошо выполняет свою работу, она не стремится к ссорам и спорам. И это соответствует настроениям в Германии", — считает эксперт. Он добавил, что при этом Меркель "очень осведомлена, знает много деталей, много читает, в том числе про своих соперников".

Отвечая на вопрос РИА Новости о предполагаемом влиянии на исход выборов из России, Шпренг заявил, что у России нет "политического интереса вмешиваться в кампанию", так как Меркель "при всей своей критической оценке" готова к диалогу с Москвой и является "одной из немногих или даже единственной политической фигурой", при посредничестве которой может быть реализован разговор между РФ и Европой.