ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Российское консульство в Хьюстоне частично восстановило работу, нарушенную из-за наводнения, говорится в сообщении консульства.

Отмечается, что из-за продолжения восстановительных работ в здании, где находятся помещения генконсульства, вход в учреждение закрыт. Однако утром с 9 до 12:30 по местному времени выдаются пятилетние паспорта в визовом центре по соседству.

Кроме того, частично восстановлена выдача американским гражданам готовых виз, информирует консульство.

Офисный центр, где располагаются дипломатические помещения, был закрыт всю прошлую неделю после того, как здание подтопило и обесточило во время наводнения в Хьюстоне.

В результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет о, вероятно, самом сильном наводнении в истории США.