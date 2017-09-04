ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Российское консульство в Хьюстоне частично восстановило работу, нарушенную из-за наводнения, говорится в сообщении консульства.
Кроме того, частично восстановлена выдача американским гражданам готовых виз, информирует консульство.
Офисный центр, где располагаются дипломатические помещения, был закрыт всю прошлую неделю после того, как здание подтопило и обесточило во время наводнения в Хьюстоне.
В результате наводнения, вызванного ураганом "Харви", в США погибли не менее 44 человек, тысячи спасены, десятки тысяч оказались в центрах временного размещения после того, как их дома были затоплены водой. Речь идет о, вероятно, самом сильном наводнении в истории США.