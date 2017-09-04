В ДНР на шахте, где произошло затопление, нашли тело второго горняка

ДОНЕЦК, 4 сен — РИА Новости. Тело второго горняка найдено на затопленной шахте в Макеевке в Донбассе, сообщили в понедельник в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в МЧС ДНР сообщили, что в пятницу произошло затопление наклонного ствола на шахте в Макеевке. В выработке находились двое горняков, их судьба была неизвестна. В понедельник в ведомстве сообщили об обнаружении тела одного из шахтеров.

"В 16.00 (совпадает с мск) сотрудники военизированной горно-спасательной службы МЧС ДНР подняли на поверхность тело второго погибшего горняка", — говорится в сообщении пресс-службы ведомтсва.