Эксперт: диалог между Сеулом и Пхеньяном необходим, но он не решит проблему

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посреднические усилия Москвы по налаживанию межпарламентского диалога между КНДР и Южной Кореей способны привести к некоторой разрядке напряженности на Корейском полуострове, однако не решат накопившихся проблем, считает директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

Ранее в понедельник спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что верхняя палата российского парламента готова создать "все необходимые условия для конструктивного и доверительного общения" делегаций КНДР и Южной Кореи на полях ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что любые заявления мировых лидеров, нагнетающие силовое противостояние на Корейском полуострове, недопустимы.

"Что касается межпарламентского измерения, то, конечно же, это было бы неплохо. Однако в нынешнем кризисе Южная Корея является, к сожалению, маргинальной стороной. Главные два действующих лица в этом конфликте — это Северная Корея и США. Поэтому, диалог будет способствовать некоторому улучшению атмосферы, но не решит проблемы", — сказал Толорая РИА Новости.

Эксперт заявил, что главной целью российских усилий в данном вопросе считает создание благоприятной атмосферы для переговоров конфликтующих сторон. "Ни Северная, ни Южная Корея не любят, когда в их дела вмешиваются посторонние. КНДР всегда заявляет: "Мы сами разберемся. Нам не нужна ваша помощь", — напомнил собеседник агентства.

В целом же, полагает Толорая, вероятность того, что КНДР в ближайшее время согласится сесть за стол переговоров, крайне низка. "Я сомневаюсь, что КНДР сейчас пойдет на это — они отказываются вести диалог с Сеулом до тех пор, пока не будут урегулированы отношения с США", — заключил эксперт.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американские военные базы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.