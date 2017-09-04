RT: в Евросоюзе обратили внимание на дискриминацию русских в Эстонии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Русскоязычное население Эстонии подвергается дискриминации при устройстве на работу и при приеме в учебные заведения. К такому выводу пришел Генеральный директорат Европарламента по внутренней политике ЕС, доклад которого есть в распоряжении канала RT.

В документе сказано, что "ситуация с русскоговорящим меньшинством и связанным с ним законодательством остаётся в стране крайне политизированной".

"Примером может послужить кажущееся нейтральным требование к уровню владения языком при приёме на работу, которое отрицательно сказывается на трудоустройстве русскоговорящего населения ", — говорится далее.

Авторы доклада отметили — до 2007 года носители "иностранного" языка могли закончить ВУЗ, не зная эстонского. В настоящее время на нем преподается как минимум 40% учебной программы.

С точки зрения Владимира Вельмана, члена Центристской партии Эстонии, власти не заинтересованы решать проблемы русскоязычного населения. Такие вопросы поднимаются "чисто спекулятивно", отметил он RT.

В частности, Вельман связывает внимание к этому вопросу с грядущими местными выборами. Он также отмечает, что за четверть века стране так и не удалось создать адекватную программу обучения государственному языку.

Депутат Еврпарламента Яна Тоом отметила в беседе RT, что на русскоязычные резюме в Эстонии отвечают в разы меньше раз и в разы реже зовут на собеседования. Также она пожаловалась на то, что в стране не осталось ни одной ежедневной бумажной газеты на русском языке.

"Вам скажет любой правозащитник, что это признак косвенной дискриминации — отсутствие СМИ на языке меньшинства", — добавила Тоом. По ее словам, политическая элита Эстонии и эстонское общество воспринимает русских как "источник угрозы". Создана она была для того, чтобы подавить в стране гражданскую и политическую активность, резюмирует европарламентарий.