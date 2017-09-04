Вопрос введения виз для россиян остается актуальным, заявили в Раде

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что внедрение биометрического контроля на украинской границе не снимает вопроса о введении визового режима для граждан РФ.

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

"Этот вопрос (биометрического контроля – ред.) не снимает актуальность введения полноценных виз для граждан РФ. Поэтому я дальше держу этот вопрос на контроле. И далее буду искать сторонников этого решения, надеюсь, что в дальнейшем мы сможем решить и этот вопрос", — заявил Парубий на брифинге, который в понедельник транслировал телеканал "112 Украина".

Ранее в парламенте Украины звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.