МИНСК, 4 сен – РИА Новости, Нина Гурина. Инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" должна соответствовать интересам и амбициям всех стран-участниц, заявил в понедельник в Минске министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
Джанелидзе 4-5 сентября находится с визитом в Белоруссии. В понедельник у него прошли переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
"Мы уделили внимание вопросам сотрудничества в рамках "Восточного партнерства". Это партнерство и сотрудничество является важным для региона. Считаем, что "Восточное партнерство" должно оставаться привлекательным для всех участников, учитывать их интересы и амбиции", — сказал грузинский министр журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой.
Джанелидзе добавил, что в рамках этой инициативы будет продолжена реализация проектов с учетом интересов каждого участника "Восточного партнерства".
"Мы (Грузия и Белоруссия – ред.) продолжим развивать отношения. И это сотрудничество будет основано всегда на общих интересах и общих взглядах", — сказал глава грузинского МИД. Он выразил удовлетворение активизацией контактов между странами и ростом товарооборота.
В 2016 году товарооборот между странами составил 73,2 миллиона долларов.