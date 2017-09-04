МИНСК, 4 сен – РИА Новости, Нина Гурина. Инициатива Евросоюза "Восточное партнерство" должна соответствовать интересам и амбициям всех стран-участниц, заявил в понедельник в Минске министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Джанелидзе 4-5 сентября находится с визитом в Белоруссии. В понедельник у него прошли переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

"Мы уделили внимание вопросам сотрудничества в рамках "Восточного партнерства". Это партнерство и сотрудничество является важным для региона. Считаем, что "Восточное партнерство" должно оставаться привлекательным для всех участников, учитывать их интересы и амбиции", — сказал грузинский министр журналистам по итогам переговоров со своим белорусским коллегой.

Джанелидзе добавил, что в рамках этой инициативы будет продолжена реализация проектов с учетом интересов каждого участника "Восточного партнерства".

"Мы (Грузия и Белоруссия – ред.) продолжим развивать отношения. И это сотрудничество будет основано всегда на общих интересах и общих взглядах", — сказал глава грузинского МИД. Он выразил удовлетворение активизацией контактов между странами и ростом товарооборота.

В свою очередь министр иностранных дел Белоруссии также констатировал активизацию отношений между Минском и Тбилиси во всех сферах. "В текущем году продолжается рост взаимного товарооборота. По итогам первого полугодия объем взаимной торговли составил почти 60 миллионов долларов. Мы договорились, что должны сделать все возможное, чтобы достичь тех целей, которые были установлены руководителями наших стран – достичь товарооборота в размере 200 миллионов долларов (в год)", — отметил Макей. По его словам, также существует резерв развития сотрудничества в сфере производственной кооперации.

В 2016 году товарооборот между странами составил 73,2 миллиона долларов.