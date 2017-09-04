КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, арестовано в Евросоюзе, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider, которое опубликованное в понедельник.

Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны к хищению почти 200 миллиардов гривен (около 7,4 миллиарда долларов) государственных средств.

"Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутонне", — сказал Енин.

Он отметил, что в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестовано около 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Как сказал Енин, правоохранители не исключают, что могут быть найдены новые деньги и имущество Януковича или его окружения, которые подлежат аресту.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича. По его словам, украинский Ощадбанк, на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.