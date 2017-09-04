Рябков назвал политику США в отношении России неконструктивной

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Политика, которая проводится администрацией США в отношении РФ, непродуктивная и неконструктивная, заявил журналистам замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Та политика, которая проводится нынешней администрацией США, которая досталась в наследство от администрации Барака Обамы, на российском направлении — она не продуктивна, она не содержит конструктивного заряда, который требуется, чтобы вывести отношения из состояния тупика и высокой напряженности по ряду направлений", — сказал он.

После принятия нового санкционного закона в США возможности новой администрации "маневрировать на этом направлении сузились еще больше", добавил Рябков. "Это вызывает у нас сожаление, но мы воспринимаем это как свершившийся факт", — заключил он.