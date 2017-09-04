Опрос: большинство каталонцев выступают за референдум о независимости

МАДРИД, 4 сен – РИА Новости. Более половины каталонцев считают необходимым проведение референдума о независимости автономного сообщества от Испании, который центральные власти страны рассматривают как незаконный, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой SocioMétrica для интернет-издания El Español.
В Испании в целом за проведение референдума выступают 15,4%, против – 70,6%, не определились – 14%.
При этом, как отмечает издание, согласно другим опросам поддержка референдума в Каталонии еще выше – так, каталонский Центр изучения общественного мнения (Centre d’Estudis d’Opinión) подсчитал, что проведение референдума поддерживают 71% жителей автономного сообщества.
Власти Каталонии собираются провести референдум о независимости от Испании 1 октября. Вопрос сформулирован так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". Проведение голосования центральные власти страны считают незаконным.