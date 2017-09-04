СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС обеспокоены ситуацией в Йемене и призывают стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы выражаем обеспокоенность относительно ситуации в Йемене и настоятельно призываем все стороны прекратить боевые действия и возобновить переговоры, поддерживаемые Организацией Объединенных Наций", — говорится в документе.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.