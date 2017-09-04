Эксперт призвал не допустить вмешательства США в отношения Японии и России

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония должна исключить "теневое вмешательство" США, препятствующее развитию экономических отношений с Россией, Токио следует принимать собственные решения, заявил РИА Новости один из японских участников Восточного экономического форума, кавалер ордена "Дружбы Народов", консультант по российско-японскому сотрудничеству Юкио Асадзума.

"Необходимо исключить теневое вмешательство США", — отметил он, отвечая на вопрос о том, насколько продвижение Японией ее связей с Россией зависит от отношения к этому Америки, связанной союзническими обязательствами с японцами.

"Отношениям Японии и России нужны решения, принимаемые двумя странами — Россией и Японией", — подчеркнул Асадзума. По его словам, Америка "по политическим мотивам может и впредь опасаться и мешать сближению Японии и России, кое-где тормозить его".

"Однако Япония четко понимает, что экономические связи с Россией несут экономические преимущества и для Японии, нужно принимать собственные решения", — подчеркнул Асадзума.

Япония надеется, что активизация экономического сотрудничества с Россией поможет заключению мирного договора двух стран и урегулированию территориального вопроса, связанного с притязаниями Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что среди гостей форума будет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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