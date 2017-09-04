Швеция намерена усилить контроль на южных границах

СТОКГОЛЬМ, 4 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Власти Швеции намерены усилить осенью погранконтроль на южной границе страны и довести число проверяющих до 250 человек, сообщило шведское радио SR.

"Через две недели начнут работать 100 новых сотрудников пограничного контроля полиции (провинции) Сконе", — сообщает радио.

В общей сложности проверками на границе будут заняты 250 человек и из них 74 – полицейские, поясняет радио. Как обещает местная шведская полиция, усиление контроля осуществляется, главным образом, на границе с Данией и что это не приведет к замедлению ни железнодорожного, ни в целом транспортного сообщения между странами.

Шесть месяцев назад Швеция и Дания продлили временный контроль на своих границах до 12 ноября 2017 года. Проверки на границе со странами Шенгенского соглашения в связи с наплывом беженцев в Швеции осуществляется с конца ноября 2015 года и в Дании с 4 января 2016 года. Будет ли он еще раз продлен в ноябре остается пока не ясным.

"Мы посмотрим, что будет с этим вопросом ближе к ноябрю", — сказал радио министр юстиции Швеции Морган Юханссон.