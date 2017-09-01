Российское торгпредство в Нью-Йорке выезжает из офиса

НЬЮ-ЙОРК, 1 сен — РИА Новости. Торгпредство РФ в США в Нью-Йорке выезжает из своего офиса после решения властей о его закрытии, передает корреспондент РИА Новости.

Принадлежащие отделению вещи в пятницу днем были загружены в стоящие рядом со зданием микроавтобусы. Позже занимаемое торгпредством помещение будет опечатано офисом по зарубежным представительствам госдепа США.

Торгпредство РФ в Нью-Йорке располагается в офисном здании на Лексингтон авеню. В данном отделении работает три сотрудника.

Ранее РИА Новости сообщало о том, что торговое представительство РФ в США начало перевозку вещей из здания в Вашингтоне.

США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее выяснилось, что это здания торговых представительств. Между тем, торгпредства находятся в прямом подчинении не у министерства иностранных дел РФ, а у министерства экономического развития.