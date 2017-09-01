Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Мьянме

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность сообщениями о столкновениях на северо-западе Мьянмы и призвал к сдержанности, чтобы избежать "гуманитарной катастрофы", передает агентство Рейтер.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о бесчинствах в ходе операций по обеспечению безопасности, проводимых силами безопасности Мьянмы в штате Ракхайн, и призывает к сдержанности и спокойствию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", — говорится в заявлении Гутерреша.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

Операция против боевиков, нападающих на пограничные и полицейские посты и воинские части, дислоцированные в штате, вызвала массовое бегство мирных жителей из районов боевых действий. Правительство Мьянмы эвакуирует из опасных зон местных буддистов, в то время как мусульмане-рохинджа ищут убежище в соседней Бангладеш, границу которой только за последние пять дней, по данным международных СМИ, пересекли 27 тысяч человек.