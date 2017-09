Более сорока делегатов из США примут участие в ВЭФ

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Более 40 делегатов из США, среди которых представители ExxonMobil, IBM, GE, McKinsey, S&P и Loyds Investments Corporation, примут участие в Третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, сообщают организаторы.

"Всего в мероприятиях деловой программы ожидается участие более 40 гостей, представляющих Соединенные Штаты Америки. В частности, президент Совета и исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг в рамках Форума выступит с докладом о развитии российско-американских отношений на межрегиональной основе", — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы подтвердили участие губернатора штата Калифорния Эдмунда Джеральда Брауна. Ожидается, что на площадке форума Браун проведет ряд деловых встреч, примет участие в экологической сессии "Особо охраняемые природные территории – возможности для государства и бизнеса", а также выступит с лекцией перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета.

Как сообщалось ранее, Браун примет участие в форуме, чтобы продолжить расширение сотрудничества в рамках Тихоокеанского региона по борьбе с изменением климата. Как заявил сам политик, этот форум — "не просто повод для привлечения инвестиций, это возможность укрепить наше обязательство по декарбонизации экономики (сокращению потребления углеродного топлива)".

Также, по данным организаторов, в мероприятиях форума примут участие руководители и представители таких американских компаний, как ExxonMobil Russia Inc, IBM East Europe Asia Ltd, Abbott Laboratories LLC, Boston Consulting Group, GE Rus LLC, McKinsey & Company, S&P Global Platts Inc, Loyds Investments Corporation.

"Участие официальных лиц и представителей бизнес-сообщества США в мероприятиях ВЭФ, несмотря на сегодняшнее состояние российско-американских отношений, говорит об интересе к совместному обсуждению дальневосточной повестки. Уверен, что работа на форуме станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества наших стран", — цитируют организаторы советника президента РФ Антона Кобякова.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. Ожидается, что гостями форума станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В 2016 году форум собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.