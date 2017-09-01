МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание стран БРИКС на российское предложение об учреждении Платформы энергетических исследований, которая в перспективе позволит содействовать совместным инвестиционным энергопроектам.

"Хотел бы привлечь внимание и к российскому предложению об учреждении Платформы энергетических исследований БРИКС. На наш взгляд, это позволит наладить информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в интересах стран "пятёрки", а в перспективе – содействовать реализации совместных инвестиционных энергопроектов", — говорится в статье Путина, опубликованной в ведущих СМИ стран БРИКС в преддверии участия российского лидера в саммите в Китае.

Саммит БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) пройдет 4-5 сентября в южнокитайском городе Сямэнь.