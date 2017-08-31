Сенатор: спекулируя на разговорах о войне, Польша надеется на новые транши

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Варшава, спекулируя на разговорах о последствиях Второй мировой войны для Польши, рассчитывает на новые европейские инвестиции, считает член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов.
"Польша начала спекулировать на последствиях Второй мировой войны, на том, что считается в Европе трагедией — на жертвах, в том числе среди мирного населения, на этнических чистках, жертвах концлагерей, чтобы выйти из того кризиса отношений (в Европе), который поляки создали себе сами, пытаясь показать свою самостоятельность и ориентируясь на США", — сказал Морозов РИА Новости в четверг.
Парламентарий отметил, что Польша и так получила значительные средства при вхождении в состав Евросоюза, что позволило ей выстроить инфраструктуру, создать дороги, мосты, новые электросети, новую транспортную систему.
"И сейчас они требуют новые транши на развитие своей экономики", — полагает Морозов.