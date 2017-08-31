Сенатор: спекулируя на разговорах о войне, Польша надеется на новые транши

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Варшава, спекулируя на разговорах о последствиях Второй мировой войны для Польши, рассчитывает на новые европейские инвестиции, считает член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов.

Замминистра культуры Польши Ярослав Селлин ранее заявил, что Польша сильнее других стран пострадала во Второй мировой войне. Это не первый политик, который говорит о необходимости репараций со стороны Германии за нанесенный Польше ущерб. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

"Польша начала спекулировать на последствиях Второй мировой войны, на том, что считается в Европе трагедией — на жертвах, в том числе среди мирного населения, на этнических чистках, жертвах концлагерей, чтобы выйти из того кризиса отношений (в Европе), который поляки создали себе сами, пытаясь показать свою самостоятельность и ориентируясь на США", — сказал Морозов РИА Новости в четверг.

По его мнению, претензии Польши "выглядят очень цинично, этими требованиями они прикрывают свое истинное желание заполучить новые бесплатные деньги (от европейцев)".

Парламентарий отметил, что Польша и так получила значительные средства при вхождении в состав Евросоюза, что позволило ей выстроить инфраструктуру, создать дороги, мосты, новые электросети, новую транспортную систему.

"И сейчас они требуют новые транши на развитие своей экономики", — полагает Морозов.