Запуск индийского спутника навигационной системы NAVIC признали неудачным

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг – РИА Новости, Инсаф Басиров. Запуск индийского спутника навигационной системы NAVIC признан неудачным, сообщил директор Индийской организации космических исследований (ISRO) Киран Кумар.

Ракета-носитель PSLV-C39 стартовала около 19.00 (16.30 мск) с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, штат Андхра-Прадеш. Трансляция пуска велась в прямом эфире местным телевидением. Спустя 19 минут спутник должен был выйти на орбиту, но после тепловой обтекатель не отделился от спутника.

"Проблема была не в двигателях. Проблема в том, что спутник остался в тепловом обтекателе, от которого должен был отделиться на орбите", — заявил Кумар на пресс-конференции, транслируемой местным ТВ.

Ракета должны была вывести на орбиту спутник IRNSS-1H массой 1,4 тонны. Он должен был заменить спутник IRNSS – 1A, который стал первым в орбитальной системе NAVIC, состоящей из семи спутников, после запуска в июле 2013 года. Однако к настоящему моменту атомные часы спутника вышли из строя, в связи с чем потребовалась замена. При этом IRNSS – 1A продолжит работу – он будет использоваться в коммуникационных целях.

В отличие от предыдущих спутников, IRNSS-1H был произведен не ISRO, а частной компанией Alpha Design Technologies под контролем сотрудников космического агентства. Таким образом, это был первый навигационный спутник, построенный частной индийской фирмой.

Система NAVIC ("Navigation with Indian Constellation" — Навигация с использованием индийской системы спутников), также известная как IRNSS ("Indian Regional Navigation Satellite System" — Индийская региональная навигационная спутниковая система) предназначена для того, чтобы оказывать с высокой точностью навигационные услуги пользователям в Индии и в регионах на расстоянии до 1,5 тысячи километров от ее границ.