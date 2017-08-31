МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство энергетики США выделит впервые за пять лет около 500 тысяч баррелей нефти из своего стратегического резерва, поскольку дестабилизация нефтегазовой промышленности из-за урагана "Харви" привела к росту цен на топливо, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение ведомства.

Впервые с 2012 года нефть будет аварийно выделена из резерва и доставлена на нефтеперерабатывающий завод Phillips 66 в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), говорится в релизе. Этот завод не пострадал от урагана, который разбушевался на побережье Мексиканского залива в течение последних нескольких дней.

Общий объем включает в себя 200 тысяч баррелей малосернистой нефти и 300 тысяч баррелей высокосернистой нефти. Стратегический нефтяной резерв, созданный в 1970 году, в настоящее время содержит 679 миллионов баррелей нефти.

Минэнерго "продолжит оказывать помощь, если сочтет это необходимым, и продолжит рассмотрение поступающих запросов на стратегический запас нефти в США", цитирует агентство представителя ведомства Джесс Шимански (Jess Szymanski).

Объем переработки нефти в США из-за "Харви" сократился примерно на четверть, сообщает агентство.

Ранее Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что тропический вихрь "Харви", ранее бывший ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб и потерял статус шторма. По различным данным, более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате урагана и последовавшего за ним наводнения в Техасе.