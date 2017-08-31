Премьер Эстонии обсудил с учеными в США вопросы искусственного интеллекта

ТАЛЛИН, 31 авг — РИА Новости, Николай Адашкевич. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, находящийся с визитом в США, обсудил с учеными Стэнфордского исследовательского института при одноименном университете в Калифорнии, в частности, формирование правового пространства в отношении искусственного интеллекта, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.

"Государственная канцелярия Эстонии созвала экспертов, чтобы они занялись разработкой законодательной базы в части искусственного интеллекта. Идет работа и над техническими решениями, обеспечивающими безопасность в этой стремительно развивающейся и меняющейся области", — сказал Ратас.

Он сообщил о пилотном проекте самоуправляемого автобуса, на котором все желающие могли покататься по центру Таллина. "К настоящему моменту пилотный проект завершен, однако его успех означает наступление изменений в правовом пространстве Эстонии", — считает Ратас.

По оценке премьера, необходимо призвать государственный сектор Эстонии, научные учреждения и предпринимателей налаживать международные связи, чтобы республика могла служить испытательной площадкой для инновационных технологий и бизнес-моделей. "Нередко идут разговоры о том, что малые размеры Эстонии – это ее проблема, однако в испытании новых технологий это как раз преимущество", – сказал глава правительства.

Международный Стэнфордский исследовательский институт (SRI) при университете – научное учреждение, связанное с созданием многих ключевых технологий. В сотрудничестве SRI с частным сектором родились, например, интернет, компьютерная мышь, цветное телевидение, искусственные мышцы и многие другие инновационные решения.

В Стэнфордском университете Ратас ознакомился с библиотекой и архивом, где хранится одно из самых полных в Северной Америке собраний по странам Балтии, и обсудил с университетскими учеными в формате круглого стола темы развития технологий и современной научной работы.

Отдельная встреча в Стэнфордском университете состоялась у Ратаса с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс, они обсудили внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов, а также взаимоотношения Европы и США.