В США сторонника ИГ* осудили за хранение взрывчатки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд в США приговорил к 45 месяцам тюремного заключения жителя Детройта Себастиана Грегерсона, выражавшего поддержку террористической группировке "Исламское государство"*, за хранение взрывчатых веществ, сообщает газета Detroit Free Press.

Власти США начали расследование в отношении Грегерсона два года назад после получения информации о том, что он неоднократно выражал поддержку ИГ*. В июле 2016 года он был задержан при попытке обменять у агента ФБР под прикрытием свой пистолет Beretta M9 на части гранаты, содержащие взрывчатые вещества.

Согласно заявлению прокуратуры, "обвиняемый является сторонником террористической организации ИГ*, он купил взрывчатые вещества и другое оружие, чтобы подготовиться к участию в насильственных действиях, согласованных с ИГ*".

Прокуратура требовала приговорить американца к 60 месяцам лишения свободы, утверждая, что он хранил арсенал оружия в доме и мог планировать атаку от имени ИГ*. Однако судья заключил, что 45 месяцев лишения свободы будет подходящим наказанием для обвиняемого.

Ранее, по данным прокуратуры, Грегерсону были предъявлены обвинения в связи с покупкой оружия через "сомнительный источник". По данным властей, человек, через которого он купил оружие, оформил документы на свое имя, несмотря на то, что оружие предназначалось для Грегерсона.

*Террористическая организация, запрещенная в России.