В США сторонника ИГ* осудили за хранение взрывчатки

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Суд в США приговорил к 45 месяцам тюремного заключения жителя Детройта Себастиана Грегерсона, выражавшего поддержку террористической группировке "Исламское государство"*, за хранение взрывчатых веществ, сообщает газета Detroit Free Press.
Согласно заявлению прокуратуры, "обвиняемый является сторонником террористической организации ИГ*, он купил взрывчатые вещества и другое оружие, чтобы подготовиться к участию в насильственных действиях, согласованных с ИГ*".
Ранее, по данным прокуратуры, Грегерсону были предъявлены обвинения в связи с покупкой оружия через "сомнительный источник". По данным властей, человек, через которого он купил оружие, оформил документы на свое имя, несмотря на то, что оружие предназначалось для Грегерсона.
*Террористическая организация, запрещенная в России.