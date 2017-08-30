Макрон: Франция открыта для диалога с Россией по Украине

ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция и Россия имеют разногласия по ситуации на Украине, но солидарны по вопросам климатической политике, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Point, цитаты из которого приводит агентство Рейтер.

"По Украине у нас есть абсолютное разногласие с Владимиром Путиным", — сказал Макрон.

Несмотря ни на что, Франция "запустила диалог с Россией, между гражданскими обществами", отметил французский президент, говоря о встрече с российским лидером, которая прошла в Версале в конце мая.

"Также у нас есть вопросы, в которых мы согласны, в частности, по политике в области климата", — отметил Макрон.

Он добавил, что есть совместный прогресс и по сирийскому вопросу. "Если Владимир Путин поможет мне продвигаться вперёд (по вопросам химического оружия и гуманитарных соглашений), мы сможем получить точки сближения", — подчеркнул Макрон.

Путин прибыл в Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.