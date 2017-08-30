Шведские эксперты предупреждают о риске кражи данных погибших боевиков ИГ*

СТОКГОЛЬМ, 30 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Шведские специалисты по налоговым преступлениям, а также ученые предупреждают о риске незаконного использования персональных данных погибших граждан Швеции, которые примкнули к террористической группировке "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщает шведское телевидение SVT.

"Подтвердить, действительно ли они мертвы, сложно", — сказал телевидению исследователь Шведской военной академии Магнус Рансторп.

По данным шведской полиции безопасности СЭПО, в период с 2012 по 2016 год из Швеции, чтобы примкнуть к ИГ*, выехали в общей сложности около 300 человек, погибшими считаются 49 человек. Даже если о смерти того или иного боевика сообщается в соцсетях или подтверждается в полиции, все равно этих данных недостаточно для налоговой службы Швеции, поэтому многие из погибших числятся как живые.

"Для того чтобы кого-либо признать мертвым, нужно настоящее свидетельство о смерти. В данных случаях (с примкнувшими к террористам – ред.), быть может, нет такого органа власти, который действует", — пояснила SVT представитель налоговой службы Швеции Пиа Бергман.

По словам Рансторпа, есть преступные группы, которые зарабатывают большие деньги на украденных персональных данных и делают они это, к примеру, получая кредит или социальное пособие на имя человека, данные которого они похитили. Поэтому не исключается, что украденные данные людей могли использоваться и для финансирования террористической деятельности.

Налоговая служба знает о проблеме и работает над тем, чтобы изменить правила и не допустить кражи данных, поясняет SVT.