В Берлине в результате утечки азотной кислоты пострадали 18 человек

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Утечка азотной кислоты произошла на производственной территории в Берлине, 18 человек пострадали, пишет газета Berliner Zeitung.

Инцидент произошел в среду в первой половине дня на территории компании Schempp & Decker Präzisionsteile GmbH в районе Лихтерфельде. Сообщается, что объем утечки составил около 900 литров. Все сотрудники предприятия были эвакуированы, 15 пострадавших доставлены в больницу с поражением дыхательных путей.

По данным экстренных служб, 56-процентная кислота могла попасть в систему городской канализации. "Мы взяли пробы и собираемся проверить качество воды в лаборатории", — заявил представитель службы водоснабжения Берлина.

Что стало причиной утечки, пока неизвестно. В настоящее время проводится расследование.