Попали под раздачу: Германия ждет от США уступок России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег Соединенные Штаты от дальнейшего ухудшения отношений с Россией, которое может привести к "ледниковому периоду" в двусторонних связях. В таком случае, по мнению немецкого политика, Берлину предстоит иметь дело с "непредсказуемыми последствиями" для энергетического сектора всех стран ЕС. Эти заявления Габриэль сделал после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главное опасение представителя Германии — страх "полностью разорвать деловые отношения с Россией".

Европа не хочет идти так далеко

Несогласие немецких властей с новым пакетом антироссийских санкций, вступивших в силу в начале августа, осложняет отношения Берлина и Вашингтона с начала лета. В июне министр Габриэль и глава правительства Австрии Кристиан Керн осудили первоначальный проект санкций как попытку "внести новое и чрезвычайно негативное качество в отношения США и ЕС". Совместная декларация содержала предупреждение в адрес Соединенных Штатов: "Обеспечение Европы энергией — это ее дело, а не Вашингтона!" — заявили оба политика.

По мнению Берлина, отдельные положения билля о санкциях способны нанести ущерб немецкой экономике, поскольку предусматривают штрафные меры против компаний, сотрудничающих с российским энергетическим сектором. В их числе — германская BASF и австрийская OMV, помогающие строить трубопровод "Северный поток — 2". Принятие новых ограничений открывает возможности шантажировать эти предприятия, подстегивая их к отказу от сотрудничества с Россией.

В июле министр экономики Германии Бригитта Циприс предприняла ответную попытку оказать давление на Вашингтон. В случае если немецкие предприятия подпадут под санкции, Германия — и в целом Европа — разработает ответные меры, предупредила чиновница. Возможность того, что немецкие фирмы пострадают из-за связей с Россией, Циприс охарактеризовала как "нарушение международного права". Однако вскоре ответные меры Брюсселя против Вашингтона снял с повестки дня председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отказавшись от них.

"Возможен масштабный скандал между Германией и Соединенными Штатами"

О продолжающихся переговорах между американцами и европейцами рассказал в интервью радио Sputnik постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. По словам дипломата, его европейские собеседники уверены, что смогли добиться от Вашингтона уступок, смягчив формулировки санкций. Публичные заявления Габриэля соответствуют той же логике: Европа делает ставку не на прямую конфронтацию, а на попытки договориться с Вашингтоном за кулисами, одновременно обозначивая свое недовольство в прессе.

То, что роль главного критика санкций принял на себя Зигмар Габриэль, — неслучайно. Политик представляет Социал-демократическую партию (СДПГ), более дружественно настроенную по отношению к Москве, чем христианские демократы канцлера Ангелы Меркель. СДПГ теснее связана с бизнесом, ориентированным на Россию, и представитель этой партии, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, в 2016 году возглавил совет директоров "Северного потока — 2", а вскоре может войти и в совет директоров "Роснефти". Но дело не только в этом. Немецкий политолог, эксперт клуба "Валдай" Штефан Майстер в интервью РИА Новости рассказал о различиях между немецким и американским подходами к санкциям против России, связав их особенности с экономикой.

"В отличие от США, у Германии есть значительный энергетический и экономический интерес к России. Если американские санкции смогут воспрепятствовать реализации энергетических проектов между Германией и Россией или ЕС и России, то это станет очередным ударом по энергообеспеченности Германии. Есть и другое: для министра Габриэля неприемлемым является тот факт, что американские санкции затрагивают немецкую и европейскую экономику, а саму Германию никто не спросил. Габриэль не поддерживает курса на дальнейшее ухудшение, а стремится стабилизировать статус-кво", — говорит Майстер.

По мнению эксперта, в обозримом будущем конфликт между Берлином и Вашингтоном из-за антироссийских санкций может разразиться снова, поскольку Америка — как и следует из буквы новейших санкций — может ввести ограничительные меры против немецких фирм.

"Внутриполитические дискуссии в США по поводу политики в отношении России и конфликт между конгрессом и президентом Трампом очень сильно поляризовали внешнеполитическую риторику Штатов, так что все возможно. Американцам наплевать на последствия их политики для других стран, они все меньше и меньше заинтересованы в том, чтобы идти на компромисс из-за своих союзников. Немецкие компании могут быть принесены в жертву американской внутриполитической борьбе", — резюмирует Майстер.