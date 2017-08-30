Посольство РФ в ОАЭ не получало данных о закрытии дела в отношении Манукяна

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Посольство России в ОАЭ пока не получало официального подтверждения эмиратских властей о прекращении уголовного преследования в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, сообщили РИА Новости в среду в посольстве РФ в Абу-Даби.

"Эмиратские власти пока официально не уведомляли посольство России в ОАЭ о закрытии уголовного дела в отношении российского режиссера", — отметили в посольстве.

По словам собеседника агентства, дело режиссера находилось в прокуратуре по вопросам госбезопасности, которая должна была решить, передавать ли его в суд или закрывать. До сих пор судебное заседание не состоялось.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка не была согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов.

В начале августа группа поддержки Манукяна направила обращение с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сегодня на сайте главы и правительства Чеченской Республики появилось сообщение о том, что суд Абу-Даби после обращения Кадырова закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера.