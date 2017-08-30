Режиссер Манукян счастлив, что суд в ОАЭ закрыл уголовное дело против него

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский режиссер Арик Манукян, который в июле был задержан в ОАЭ за незаконную съемку с использованием беспилотника, счастлив, что суд Абу-Даби принял решение закрыть уголовное дело в его отношении, и ждет возвращения в Москву.

Манукян был задержан в Абу-Даби, где снимал с использованием дрона свадебное видео у главной достопримечательности эмиратской столицы — Большой мечети шейха Зайеда. Съемка была не согласована, также в ОАЭ необходимо получить лицензию, чтобы снимать при помощи дронов.

В начале августа группа поддержки Манукяна направила обращение с просьбой о помощи к главе Чечни Рамзану Кадырову. Сегодня на сайте главы и правительства Чеченской Республики появилось сообщение о том, что суд Абу-Даби после обращения Кадырова закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера.

"Нас оповестили, связались от Рамзана Кадырова и сообщили эту радостную новость. Пока ждем дальнейших действий, посмотрим, как и что будет. Мы очень рады, просто счастливы, думаю, что в ближайшее время появится более подробная информация и станет ясно, когда мы прилетим в Москву", — сказал Манукян РИА Новости.