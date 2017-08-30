Трамп заявил, что переговоры не помогут решить северокорейскую проблему

ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговоры не помогут решить проблему КНДР.Twitter.
Президент США не пояснил, о каком "выкупе" он говорит. США ранее оказывали КНДР значительную гуманитарную помощь, в том числе в период переговоров по северокорейской ядерной программе.
The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 августа 2017 г.