В США могут переименовать названные в честь конфедератов школы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Американские власти могут переименовать школы, названные в честь конфедератов, а также убрать из учебных заведений изображения и памятники генералов армии Конфедерации, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в Виргинии школьный комитет проголосовал за смену названия школы Вашингтона и Ли. Также в Техаском университете в Остине убрали четыре памятника конфедератам. Отмечается, что в некоторых учебных учреждениях инициатива исходит от школьников, в частности в Гринвилле учащиеся запустили петицию о смене названия школы имени командира Уэйда Хэмптона.

Суперинтендант Оклахома-Сити Аурора Лора (Aurora Lora) сообщила, что в городе есть четыре школы, названные в честь конфедератов. "Мы не допускаем ненависть или дискриминацию в любой форме и мы намерены обеспечить образовательную среду, в которой все ученики смогут чувствовать себя в безопасности", — сказала Лора.

Отмечается, что смена имени школы стоит недешево. По словам Лоры, более 50 тысяч долларов будет стоить смена информационных указателей, титульных бланков, визитных карточек каждой школы.

В субботу, 12 августа, ультраправые собрались в городе Шарлоттсвилль в связи с решением властей о переносе памятника генералу Роберту Эдварду Ли, который в 1862-65 годах командовал армией конфедератов в Виргинии. Демонстрации обернулись столкновениями между ними и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.