В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили девять человек в ходе нападений

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили девять человек в ходе двух нападений в Нигерии, передает агентство Франс Пресс.

"Пять членов одной семьи были похищены сегодня террористами "Боко Харам" рядом с городом Диква (Dikwa)", — приводит агентство слова одного из ополченцев, ведущих борьбу с боевиками, Бабакуры Коло (Babakura Kolo).

По его словам, среди похищенных — женщина, трое ее дочерей и сестра. Они были похищены у автомагистрали в 50 километрах от города Майдугури, они ждали, когда им вернут машину из ремонта.

По словам другого ополченца Ибрагима Лимана, жертвы направлялись в Майдугури в сопровождении военных, но их машина сломалась и они были вынуждены сделать остановку. "Пока водитель транспортного средства пытался починить машину, террористы "Боко Харам" появились из зарослей и схватили их", — заявил Лиман. По его словам, водитель смог скрыться.

По данным агентства, в понедельник боевики похитили четырех фермеров рядом с городом Rондюга (Konduga) в 38 километрах от Майдугури. По словам Коло, один человек был убит, еще двое ранены.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.