МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили девять человек в ходе двух нападений в Нигерии, передает агентство Франс Пресс.
По его словам, среди похищенных — женщина, трое ее дочерей и сестра. Они были похищены у автомагистрали в 50 километрах от города Майдугури, они ждали, когда им вернут машину из ремонта.
По словам другого ополченца Ибрагима Лимана, жертвы направлялись в Майдугури в сопровождении военных, но их машина сломалась и они были вынуждены сделать остановку. "Пока водитель транспортного средства пытался починить машину, террористы "Боко Харам" появились из зарослей и схватили их", — заявил Лиман. По его словам, водитель смог скрыться.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.