При взрыве газа в бельгийской Валлонии пострадали несколько человек

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Несколько человек получили ранения при взрыве бытового газа в коммуне Бастонь в бельгийской Валлонии, сообщил РИА Новости представитель пожарной службы коммуны.

"Сегодня вечером произошел взрыв газа, пожарные расчеты работают на месте, подключена служба гражданской обороны. Несколько человек ранены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, никто не погиб. "Нет, вовсе нет", — ответил он на вопрос, есть ли погибшие.

В Бельгии все подобные инциденты привлекают к себе повышенное внимание в свете терактов, произошедших в Брюсселе в марте 2016 года. В стране действует третий из четырех возможных уровень террористической угрозы, что означает возможную и вероятную угрозу теракта.