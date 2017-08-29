Глава ЕП ждет четкой позиции Британии по Brexit и прогресса в переговорах

БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Мария Князева. Глава Европарламента Антонио Таяни ждет настоящего прогресса в переговорах по Brexit и четкой позиции Великобритании по вопросам выхода из объединения, говорится в пресс-релизе ЕП.

"Президент Европарламента выразил свою обеспокоенность и желание увидеть реальный прогресс в переговорах о Brexit", — говорится в сообщении.

Он напомнил, что соглашение по Brexit между Еврокомиссией, ведущей переговоры от имени остающихся в Евросоюзе 27 стран, и Великобританией, когда будет достигнуто, должно быть одобрено Европарламентом. Таяни отметил, что приоритетным для ЕП, как и для Еврокомиссии, являет решение вопросов прав граждан "разводящихся" регионов, границы с Ирландией и выполнения Великобританией финансовых обязательств перед ЕС.

"Правительство Британии должно представить четкие позиции (по этим вопросам — ред.), чтобы переговоры могли продвинуться", — приводятся в релизе слова Таяни.

Ранее подобное же мнение высказывал главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.