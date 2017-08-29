Посол США в Армении признателен России за помощь в тушении лесных пожаров

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Американский посол в Ереване Ричард Миллз выразил признательность своему российскому коллеге за помощь РФ в тушении пожара в армянском заповеднике "Хосровский лес", сообщили в пресс-службе министерства охраны природы Армении.

Армянские и российские спасатели совместно тушили пожар, начавшийся в заповеднике "Хосровский лес" 12 августа. В соответствии с запросом правительства Армении в Ереван вылетел российский самолет Ил-76, оснащенный выливными авиационными приборами. Самолет с 14 по 18 августа совершил 17 вылетов и после успешного выполнения задач вернулся в Подмосковье на аэродром Раменское.

"Коснувшись лесных пожаров, посол поблагодарил министерство охраны природы, всех сотрудников иных ведомств, которые участвовали в борьбе с огнем, проинформировав, что передал слова признательности своему коллеге из РФ (послу Ивану Волынкину) за работу российских пилотов в тушении пожара в государственном заповеднике "Хосровский лес", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посол заявил, что на следующей неделе Армению посетит группа лесной службы США, занимающаяся вопросами восстановления сгоревших участков леса, для оказания помощи сотрудникам министерства и заповедника.

"Достигнута также договоренность о приглашении в Армению в ноябре еще одной экспертной группы с целью повышения потенциала в предотвращении пожаров на особо охраняемых природных территориях", — отмечается в сообщении.