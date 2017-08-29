Орешкин: руководство ОЭСР хочет видеть Россию в числе своих участников

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) намерено активнее сотрудничать с Россией и хочет, чтобы РФ стала членом ОЭСР, несмотря на несогласие со стороны ряда стран, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гуррией.

Переговоры о присоединении России к ОЭСР после нескольких лет работы по этому направлению были заморожены в 2014 году на фоне событий на Украине.

Впоследствии и российские чиновники, и представители организации заявляли, что переговорный процесс по присоединению России тесно увязан с санкциями, поэтому переговоры вряд ли возобновятся, пока они не будут сняты. Между тем взаимодействие РФ и ОЭСР по текущей повестке сохраняется.

По словам Орешкина, Россия, несмотря на приостановление процесса вступления, которое произошло несколько лет назад, продолжает внедрять лучшие практики, базу знаний, которая существует в ОЭСР.

"Мы участвуем в комитетах, в ряде других процессов важных, поэтому мы здесь с главой ОЭСР — господином Гуррией — прошлись по всем вопросам взаимодействия, будем пытаться постепенно углублять наше сотрудничество, искать сферы, где мы можем продвинуться вперед", — сказал Орешкин журналистам.

"Главная проблема в том, что по разным направлениям есть отдельные страны, которые блокируют прогресс участия в организации, хотя со стороны главы и менеджмента ОЭСР мы видим желание более активно сотрудничать с Россией и видеть Россию в рядах своих членов", — отметил министр. Орешкин не стал говорить, какие страны блокируют работу России с ОЭСР. "По разным направлениям страны разные, но я думаю, названия вы можете легко понять", — добавил он.