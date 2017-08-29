Слуцкий объяснил, зачем Киеву закон о "России-агрессоре"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Украина законопроектом о реинтеграции Донбасса, в котором впервые на законодательном уровне будет введено понятие "страны-агрессора" в отношении России, пытается "лишний раз выслужиться" перед Вашингтоном.
"Что касается сегодняшнего политического проекта Верховной Рады, да, такое решение может быть принято. Дальше украинские политики смогут ударить себя в грудь перед Вашингтоном, выслужиться лишний раз и попытаться в этом формате еще раз призвать мировое сообщество накануне сессии Генассамблеи ООН признать Россию угрозой мировой архитектуре", — заявил Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".
"Уверен, что подобная инициатива, ее несостоятельность и смехотворность обречена заранее на карикатурность восприятия здравых политиков в Европе… Нам не стоит опасаться подобных вещей, так как подобного рода инициативы свойственны для современной, сегодняшней Украины", — заключил депутат.
В январе 2015 года Верховная рада Украины уже принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.