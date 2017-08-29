США не будут заключать соглашения по Донбассу без Киева и ЕС, заявил Волкер

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению конфликта в Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.
Он отметил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции. "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — заверил Волкер.
Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.