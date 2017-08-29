США не будут заключать соглашения по Донбассу без Киева и ЕС, заявил Волкер

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверяет, что Вашингтон не собирается заключать отдельного соглашения с Россией по решению конфликта в Донбассе, не подключая к процессу Киев и европейские страны.

"Этого абсолютно точно не произойдет. Таких вещей нет, и не будет никакой отдельной сделки над головами украинцев или за спинами европейцев", — сказал Волкер в эксклюзивном интервью DW, выдержки из которого приводит украинский сайт издания.

Он отметил, что накануне встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась на прошлой неделе в Минске, он находился в тесном контакте по украинскому вопросу с представителями Германии и Франции. "США четко дали понять, что мы полностью поддерживаем мирный процесс в "нормандском формате". Мы не намерены становиться его частью или возглавлять его", — заверил Волкер.

Он также отметил, что Украина является одним из приоритетных направлений международной политики администрации действующего президента США Дональд Трампа. "Она важна. Есть много других вещей в двусторонних отношениях между США и Россией, которые являются важными…. Есть такие международные проблемы, как Сирия и Северная Корея. Они все важны, но Украина является основной", — отметил Волкер. По его словам, Вашингтон будет считать политику в отношении Украины успешной, если будет восстановлена ее территориальная целостность и гарантирована безопасность для всех украинцев.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.