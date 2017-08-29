Макрон: Россия и Франция достигли результатов по проблеме химоружия в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция достигла с Россией "конкретных результатов" по проблеме химического оружия в Сирии.
Выступая перед послами в Елисейском дворце, Макрон в очередной раз напомнил о "красных линиях" в Сирии, имея в виду использование химоружия. "Первое — это прекратить использовать химическое оружие в Сирии", — сказал он.
"И, должен сказать, после нашей встречи (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) в Версале мы с Россией достигли конкретных результатов по этому вопросу (химического оружия в Сирии — ред.)", — сказал Макрон.
Путин прибыл в Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине.
Расследованием инцидента в Идлибе занимается совместная комиссия ОЗХО и ООН.
Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.