Макрон: Россия и Франция достигли результатов по проблеме химоружия в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция достигла с Россией "конкретных результатов" по проблеме химического оружия в Сирии.

Выступая перед послами в Елисейском дворце, Макрон в очередной раз напомнил о "красных линиях" в Сирии, имея в виду использование химоружия. "Первое — это прекратить использовать химическое оружие в Сирии", — сказал он.

"И, должен сказать, после нашей встречи (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) в Версале мы с Россией достигли конкретных результатов по этому вопросу (химического оружия в Сирии — ред.)", — сказал Макрон.

Путин прибыл в Версаль по приглашению Макрона 29 мая. Основными темами прошедших переговоров стали двусторонние отношения, ситуация в Сирии и на Украине.

Сирийская оппозиция и Запад в апреле обвинили правительственные войска САР в гибели 80 человек в результате применения химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск решительно отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Расследованием инцидента в Идлибе занимается совместная комиссия ОЗХО и ООН.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны.