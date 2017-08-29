Лавров обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в военной сфере

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество в политике, экономике, военной области и сфере безопасности, заявил во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.
"У них была возможность обсудить сотрудничество в политической сфере, экономике, военной области и сфере безопасности. Кроме того, они затронули ряд международных проблем, развитие событий в Йемене, Сирии и Ливии", — сказал аль-Нахайян.