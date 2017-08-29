Лавров обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в военной сфере

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сотрудничество в политике, экономике, военной области и сфере безопасности, заявил во вторник на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.

"У них была возможность обсудить сотрудничество в политической сфере, экономике, военной области и сфере безопасности. Кроме того, они затронули ряд международных проблем, развитие событий в Йемене, Сирии и Ливии", — сказал аль-Нахайян.

Лавров прибыл в ОАЭ в рамках своей поездки по странам Персидского залива. Ожидается, что основными темами переговоров в столицах аравийских государств станут кризисы в Сирии и ситуация вокруг Катара, а также развитие двусторонних отношений со странами региона. В ОАЭ Лавров прибыл из Кувейта, где накануне у него состоялись встречи с эмиром Кувейта, премьер-министром эмирата и министром иностранных дел. После переговоров в столице ОАЭ, Лавров отправится с визитом в Доху.