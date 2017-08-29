Гендиректор МАГАТЭ призвал США и Россию "уменьшить военный контекст"

АСТАНА, 29 авг – РИА Новости. США и Россия должны "уменьшить военный контекст" в отношениях друг с другом, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Необходимо помнить, что ядерная война – это очень опасно. Нужно думать о психологии отношений между этими двумя странами (США и РФ — ред.). Эти страны обладают 90% всего ядерного потенциала. Во-вторых, мы должны уменьшать военный контекст, который включает полеты самолетов, корабли, которые подходят близко к берегам сторон", — заявил Юкия Амано на пресс-конференции по поводу открытия банка низкообогащенного урана в Казахстане.