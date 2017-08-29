Все договоренности ЕК и Британии по Brexit должен одобрить ЕП

БРЮССЕЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Мария Князева. Договоренности, которых достигнут в переговорах о "разводе" Еврокомиссия и Великобритания, подлежат одобрению Европарламентом, напоминает ЕП в своем Twitter в среду, когда идет третий раунд переговоров по Brexit.

"Европарламент должен будет одобрить все договоренности, касающиеся выхода Великобритании из Евросоюза", — говорится в Twitter.

As the third round of #Brexit talks starts in Brussels, check out the Parliament's position pic.twitter.com/Mgm5tetsyQ — European Parliament (@Europarl_EN) 29 августа 2017 г.

Однако пока Еврокомиссии, которая ведет от имени остающихся 27 стран ЕС переговоры, и Великобритании до соглашений далеко. Накануне стороны начали в Брюсселе третий раунд переговоров об условиях Brexit, который продлится до 31 августа. Перед началом встречи главный переговорщик от Евросоюза, член Еврокомиссии Мишель Барнье выразил обеспокоенность продвижением переговоров. Он отметил, что ЕК очень внимательно изучила предложения Великобритании о Brexit, представленные ранее, и, исходя из слов Барнье, в ЕС ими остались недостаточно довольны. Он сказал, что необходимы "четкие бумаги" от Великобритании, чтобы переговоры были конструктивными.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник заявил, что остался не удовлетворен всеми бумагами Великобритании, представленными ею в рамках Brexit.

В настоящее время идет первый этап переговоров, на котором ЕС хотел бы достичь договоренности о правах граждан союза и Британии в связи с "разводом" регионов, о границе с Ирландией, о выполнении Великобритании ранее взятых на себя финансовых обязательств перед ЕС. ЕК неоднократно отмечала, что перейти к переговорам о будущих отношениях страны и союза, а также о переходном периоде в них, можно будет лишь по достижении существенного прогресса по вопросам, относящимся к первому этапу дискуссии. Европарламент, исходя из его материалов, солидарен в этом с ЕК.